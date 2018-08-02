Украинцы накапливают долги за "коммуналку"

В Украине растет задолженность населения по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего украинцы задолжали за газ – почти 17 миллиардов гривен. При этом в начала 2018 года эта сумма была ниже на четыре миллиарда гривен.

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Долг за отопление и горячую воду превысил 11 миллиардов гривен. За содержание домов задолжали меньше – почти четыре миллиарда гривен.

"В июне 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн (111,8% начисленных за этот период сумм), за поставки электроэнергии – 2,5 млрд грн (91,4% начисленных за этот период сумм)", – отметили в Госстате.

Напомним, обычно в Украине традиционно погашают долги за "коммуналку" к лету. В апреле 2018 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 12%, однако уже в июне задолженность повысилась на 6,5%.