Украинцы получат субсидии за октябрь: названа средняя сумма

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы – 418 грн. Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Ранее в Кабмине обещали, что в 2019 году субсидии уменьшаться не будут.

"Министерство социальной политики планово входит в новый отопительный сезон. Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, происходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. Если говорить в среднем, то размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы – 418 грн", – цитирует Музыченко пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам заместителя министра, теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий: "Учитывая то, что начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже – люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц".

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Музыченко напомнил, что в Украине стартовала монетизация льгот – когда люди получают эти выплаты "живыми деньгами". С учетом механизма монетизации субсидий, которая стартовала в начале 2019 года, у украинцев появится больше стимулов для экономного потребления ресурсов и больше возможностей экономии – поскольку сэкономленные деньги по льготам и субсидиям "можно положить себе в карман".

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Как сообщалось, украинцы с ноября получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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