Украинцы продолжают платить за свет старым поставщикам

Вернуть свои деньги непросто, кое-где в регионах люди стоят в очередях, чтобы написать заявление

Украинцы продолжают платить за свет старым поставщикам 2019-04-01T22:18:00+03:00 ЖКХ Вернуть свои деньги непросто, кое-где в регионах люди стоят в очередях, чтобы написать заявление

Украинцы продолжают платить за свет старым поставщикам. Только в Киеве за февраль потребители ошибочно перевели почти 30 млн гривен. Вернуть свои деньги непросто. Кое-где в регионах люди стоят в очередях, чтобы написать заявление.

В январе в Киеве больше 200 тысяч человек заплатили за свет старому поставщику. Компания "ДТЭК Киевские электросети" автоматически перевела деньги на счета нового поставщика. Однако ошибочные платежи не прекратились.

"Клиенты продолжают по инерции оплачивать на старые реквизиты. Мы, конечно же, идем навстречу клиентам. И так же как мы сделали в феврале, все ошибочные оплаты января мы уже вернули клиентам, аналогично все ошибочные оплаты за февраль это 28 млн гривен мы вернем клиентам максимум до середины апреля", – говорит Лариса Мачулянська, руководитель департамента обслуживания клиентов компании ДТЭК Киевские электросети.

Киевлянам, как и жителям Донецкой и Днепропетровской областей повезло – средства вернутся автоматически. Энергетики не требуют никаких заявлений или обращений в компанию. Однако в других регионах людям надо писать заявления на возвращение денег и доказывать новому поставщику: счет оплачен, но ошибочно, средства пошли не туда.

Часть украинских облэнерго имеют долги перед Энергорынком. Поэтому для них в банке созданы специальные счета. Когда люди оплачивают электроэнергию по старым реквизитам, средства идут на спецсчет в банк. Доступа к ним облэнерго не имеют. Поэтому компаниям приходится возвращать деньги из своего кошелька. В Запорожской области энергетики не возвращали деньги абонентам, пока не отдали зарплату своим работникам.

"У нас еще до середины февраля была задолженность по заработной плате, и пока эта задолженность не была погашена, Запорожьеоблэнерго юридически не имело права направлять средства на какие-то еще статьи расходов помимо устранения и предупреждения аварийных ситуаций", – говорит Зореслава Цупренко, спикер Публичного акционерного общества "Запорожьеоблэнерго".

Облэнерго отдало зарплату своим работникам и только тогда начало возвращать деньги абонентам.

С 1 января в результате реформы энергорынка появились новые поставщики электроэнергии. Теперь всем украинцам услуги предоставляют две компании: первая Оператор системы распределения, которая обслуживает счетчики и электросети, вторая поставляет электроэнергию. Она же и выставляет счета за услуги обеих компаний.

Чтобы не ошибиться платить стоит или через личный кабинет на сайте поставщика, или по реквизитам в новых платежках.

Эксперты прогнозируют, уже через месяц появится механизм возврата платежей, уплаченных по старым счетам.

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