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Украинцы рассчитываются с коммунальными долгами: за что платят хуже всего

31 августа, 17:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Задолженность населения за услуги ЖКХ сократилась

В Украине в июле 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги сократилась на 2,1 млрд гривен. Согласно данным Госслужбы статистики, украинцы в целом задолжали коммунальщикам 55,8 млрд грн. Месяцем ранее эта сумма составляла 57,9 млрд грн.

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Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:

  • за поставки и распределение природного газа – 21,6 млрд грн;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды – 17,3 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,6 млрд грн;
  • за поставку и распределение электрической энергии – 5,3 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом – 5 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1 млрд грн.

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В июле украинцы заплатили за коммуналку 9,3 млрд грн (119,5% начисленных за этот период сумм). Также было заключено 4,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 35 млн грн.

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Напомним, ранее Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект о всеобщей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен ужесточить наказания для неплательщиков.

О том, поможет ли это, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация".

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ЖКХ коммуналка долги ЖКУ задолженность реструктуризация

Источник: Сегодня

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