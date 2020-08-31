Украинцы рассчитываются с коммунальными долгами: за что платят хуже всего

В Украине в июле 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги сократилась на 2,1 млрд гривен. Согласно данным Госслужбы статистики, украинцы в целом задолжали коммунальщикам 55,8 млрд грн. Месяцем ранее эта сумма составляла 57,9 млрд грн.
Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:
- за поставки и распределение природного газа – 21,6 млрд грн;
- за поставки тепловой энергии и горячей воды – 17,3 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,6 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии – 5,3 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом – 5 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1 млрд грн.
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В июле украинцы заплатили за коммуналку 9,3 млрд грн (119,5% начисленных за этот период сумм). Также было заключено 4,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 35 млн грн.
Напомним, ранее Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект о всеобщей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен ужесточить наказания для неплательщиков.
О том, поможет ли это, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация".
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