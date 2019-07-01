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Украинцы резко сократили долги за "коммуналку"

1 июля, 19:45

Госстат подвел итоги мая по оплате жилищно-коммунальных услуг

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Население Украины в мае оплатило за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов второй месяц подряд.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 1 июля.

За электроэнергию население в мае оплатило 3,7 млрд грн, что на 33,8% больше начисленной суммы.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в мае 2019 года составили 779,4 грн", – говорится в сообщении.

Долги за ЖКУ у населения сохраняются и по итогам мая составляют:

  • за поставки природного газа – 26,2 млрд грн (в апреле – 29,5 млрд грн);
  • за централизованное отопление и поставки горячей воды – 16,8 млрд грн (в апреле – 19,3 млрд грн);
  • за поставки электроэнергии – 5,2 млрд грн (в апреле – 5,8 млрд грн);
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд грн (как и в апреле);
  • за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,7 млрд грн (в апреле – 3,6 млрд грн);
  • за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн (как и в апреле).

Общая сумма задолженности за месяц сократилась с 63,5 млрд грн до 57,2 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, за месяц задолженность существенно сократилась, но по итогам пяти месяцев сумма выросла на 1,6 млрд грн.

При этом Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.


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Тег ЖКХ, долги, ЖКУ, задолженность, Госстат

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Сегодня

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