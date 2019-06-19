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Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управителя дома деньги за неоказанные или некачественные коммунальные услуги — Кабмин своим постановлением №482 от 5 июня уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками комуслуг — тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора. Эксперты говорят, что добиться справедливости можно, но, если речь идет о крупных суммах, придется идти в суд.

Что приняли

Напомним, по закону о реформе в сфере ЖКУ, управителем может быть физлицо, имеющее на это лицензию, либо, что на сегодня намного более распространено — управляющая компания (бывший жэк). В обязанности управителя входит: надлежащее содержание дома и придомовой территории (уборка в подъездах и возле домов, уход за зелеными насаждениями), покупка электроэнергии для освещения мест общего пользования и работы лифтов, текущий ремонт (крыши, двери, окна и т. д.). Этот документ дополнил постановление №1145, принятое 27.12.2018 г. и касающееся поставщиков других видов услуг (см. выше). Теперь недовольные жильцы могут взыскать свои кровные не только за теплую, а не горячую воду из крана и холод зимой в квартирах, но и за грязные подъезды и протекающую крышу. Но зато управитель имеет право оставить себе сэкономленные средства, если затраты на его услуги окажутся меньше, чем оплата по тарифам (удалось купить дешевле лампочки в подъезды или из-за дождей не тратить воду на полив газонов). 

Механизм

Как видно из нового постановления, для перерасчета оплаты управителю жильцам надо поступать так же, как и для требования перерасчета за другие виды услуг. Прежде всего, необходимо составить акт-претензию установленной формы (утвержден постановлением №1145), которую подписывают управитель и потребитель (жилец). Например, в акте могут зафиксировать, что в подъезде неделю не работает лифт, поэтому оплата за его пользование должна быть уменьшена. В случае, когда управитель не пришел на проверку либо отказывается подписывать акт-претензию, его могут подписать не менее чем двое жильцов и передать под роспись управителю. Если претензия жильцов будет удовлетворена, деньги за невыполненные услуги им не вернут на руки, а зачтут в счет оплаты счетов на содержание придомовой территории в будущем месяце. Отказ в удовлетворении претензии можно оспорить в суде.

Мнение экспертов

Специалисты в сфере жилкомхозяйства одобряют постановление, но говорят, что на практике реализовать то, что в нем написано, будет непросто.

"Управителя обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управителем работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д., как доказательство, что работа выполнена, — говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. — Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы погрязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования по перерасчету, особенно если сумма небольшая. Отношения с управителем будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли получится без суда".

А вот юрист Владимир Столитний считает, что если акт-претензия оформлен правильно, то до суда дело может и не дойти:

"Законом установлено, что даже при отказе со стороны управителя признать претензию ее документирование жильцами имеет юридическую силу. То есть суд обязан на основании акта-претензии удовлетворить иск о перерасчете оплаты за услугу. Другое дело, что эта норма действует всего полгода и нет серьезной судебной практики, чтобы понять, как поступают судьи в таких ситуациях. Сложнее будет добиться исполнения решения суда, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, все жильцы дома (50—60 истцов) потребовали пересчета оплаты за придомовую территорию, это может быть 10 тыс. грн и более. Но если жильцы организуются, то со временем управители станут выполнять свою работу так, чтобы на них не подали в суд". 

С 10 июня считают пеню за комуслуги 

С 10 июня укранцам начали начислять пеню за долги по комуслугам, которые образовались после 1 мая. То есть те, кто до сих пор не оплатил счета за апрель, будут вынуждены заплатить по ним больше. Напомним, за каждый день просрочки взимается штраф в размере 0,01% суммы долга, или 3,6% за год, что более чем вдвое ниже годовой инфляции. В дальнейшем пеню будут насчитывать, начиная с 20-го числа следующего за отчетным месяца. То есть по счетам за май начнет "капать" штраф с 21 июня. При этом поставщик сам будет определять размер пени, а если государство не выплатило субсидию, которая положена, пеню не начислят. По подсчетам экономиста Александра Охрименко, при долге в 2000 грн за месяц набежит всего 6 грн. пени, за год — почти 73 грн. Но если не платить по 2000 грн ежемесячно целый год, то в итоге пеня составит уже 470 грн при сумме основного долга 24 тыс. грн. Интересно, что пеню не одобрил... министр соцполитики Андрей Рева, заявивший:

"Я понимаю, насколько неприятно людям, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во всех домах Украины установят счетчики тепла. Учет потребления поможет украинцам экономить ресурсы.


Информационное управление Верховной Рады Украины

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Тег ЖКХ, компенсации, коммуналка, потребители, ЖКУ

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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