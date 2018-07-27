Украинцы смогут узнать о наличии счетчиков тепла онлайн

Сегодня, 12:20

Кабмин принял решение о создании открытой базы данных приборов контроля потребления

Счетчик тепла
Счетчик тепла. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Правительство Украины приняло решение о создании публичной базы данных оснащенности домов счетчиками. Ранее Кабмин также изменил правила установки счетчиков в домах. А новое постановление, в частности, вводит мониторинг оснащения зданий счетчиками, передает "РБК-Украина".

Также вводятся четкие обязательства по передаче органам местной власти информации о количестве установленных узлов коммерческого учета тепла и воды. Данная информация будет ежемесячно обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.

Предполагается, что в будущем появится публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.

Кроме того, в случае нарушения сроков установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам Госэнергоэффективности обязано будет передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, новый закон об услугах ЖКХ вступил в силу в Украине с 10 июня. Впрочем, документ до сих пор не прошел все бюрократические процедуры. Поэтому пока украинцев не будут штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.

В изначальной редакции закон предусматривал переход на 100-процентный учет потребления тепловой энергии и водоснабжения. Это должно было позволить украинцам платить только за те объемы коммунальных услуг, которые потребляются. 
Кабмин, счетчик, база данных, счетчики, мониторинг

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы смогут узнать о наличии счетчиков тепла онлайн". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Двузонные счетчики в Киеве теперь устанавливают менее чем за 10 дней

17 Июля, 11:00

Наборами "Розумний WATT" уже пользуются тысячи семей в Киеве и еще в двух областях Украины

ЖКХ

Экономия на электроэнергии: как установить многозонный счетчик

12 Июня, 15:23

Спланировать визит в центр обслуживания можно заранее с помощью интернета
Загрузка...

ЖКХ

Коммунальные ресурсы в Украине: могут ли посадить в тюрьму за воровство

11 Июня, 01:44

Они идут на дело когда город спит. Отвертка, кусачки и крепкие зубы – вот их орудие труда

ЖКХ

Хищение. Ущерб, нанесенный поставщикам, колеблется в среднем от 10 до 80 тыс. грн с квартиры

За неуплату "коммуналки" в Украине присуждают штрафы и тюрьму

1 Июня, 07:30

Похитителей света и воды — по 3 тыс. человек в год. Им дают штрафы и даже условные сроки
Загрузка...