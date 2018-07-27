Украинцы смогут узнать о наличии счетчиков тепла онлайн
Кабмин принял решение о создании открытой базы данных приборов контроля потребления
Правительство Украины приняло решение о создании публичной базы данных оснащенности домов счетчиками. Ранее Кабмин также изменил правила установки счетчиков в домах. А новое постановление, в частности, вводит мониторинг оснащения зданий счетчиками, передает "РБК-Украина".
Также вводятся четкие обязательства по передаче органам местной власти информации о количестве установленных узлов коммерческого учета тепла и воды. Данная информация будет ежемесячно обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.
Предполагается, что в будущем появится публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.
Кроме того, в случае нарушения сроков установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам Госэнергоэффективности обязано будет передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для привлечения нарушителей к ответственности.
Напомним, новый закон об услугах ЖКХ вступил в силу в Украине с 10 июня. Впрочем, документ до сих пор не прошел все бюрократические процедуры. Поэтому пока украинцев не будут штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.
В изначальной редакции закон предусматривал переход на 100-процентный учет потребления тепловой энергии и водоснабжения. Это должно было позволить украинцам платить только за те объемы коммунальных услуг, которые потребляются.
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