Украинцы смогут узнать о наличии счетчиков тепла онлайн

Правительство Украины приняло решение о создании публичной базы данных оснащенности домов счетчиками. Ранее Кабмин также изменил правила установки счетчиков в домах. А новое постановление, в частности, вводит мониторинг оснащения зданий счетчиками, передает "РБК-Украина".

Также вводятся четкие обязательства по передаче органам местной власти информации о количестве установленных узлов коммерческого учета тепла и воды. Данная информация будет ежемесячно обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.

Предполагается, что в будущем появится публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.

Кроме того, в случае нарушения сроков установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам Госэнергоэффективности обязано будет передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, новый закон об услугах ЖКХ вступил в силу в Украине с 10 июня. Впрочем, документ до сих пор не прошел все бюрократические процедуры. Поэтому пока украинцев не будут штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.

В изначальной редакции закон предусматривал переход на 100-процентный учет потребления тепловой энергии и водоснабжения. Это должно было позволить украинцам платить только за те объемы коммунальных услуг, которые потребляются.