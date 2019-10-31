Украинцы сократили долги за коммуналку

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Население Украины в сентябре уплатило за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 5,7 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,8 млрд грн. Общая сумма долгов за коммуналку составила 51 млрд грн – на 2,1% меньше, чем задолженность за ЖКУ в августе. Об этом сообщила в экспресс-выпуске Государственная служба статистики (Госстат).

В частности, на конец сентября задолженность за газ составила 22,3 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,9 млрд грн, за холодную воду и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз мусора – 0,8 млрд грн, за электроэнергию – 4,5 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре составляли 714,8 грн.

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Таким образом, украинцы погашают долги предыдущих периодов, отмечают в Госстате. Также должники заключают соглашения о реструктуризации долгов.

"В январе-сентябре 2019 года с населением было заключено 50 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 224 млн грн", – добавили в Госстате.

Новости "Сегодня" писали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, по итогам восьми месяцев сумма сократилась на 4,6 млрд грн.

Напомним, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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