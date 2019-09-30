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Украинцы сократили долги за коммуналку: сколько осталось доплатить

30 сентября, 20:30

Госстат подвел итоги августа по оплате жилищно-коммунальных услуг

/ Фото: Григорий Салай

Население Украины в августе оплатило за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 5,2 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,4 млрд грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 30 сентября.

Таким образом, украинцы активно погашают долги предыдущих периодов. Общая сумма задолженности по итогам месяца составила 52,1 млрд грн.

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За электроэнергию население в августе оплатило 2,8 млрд грн, что на 0,5% больше начисленной суммы.

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"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВтч) на одного владельца лицевого счета в августе 2019 года составили 667 грн", – говорится в сообщении.

Долги за ЖКУ у населения сохраняются и по итогам августа составляют:

  • за поставки природного газа – 22,8 млрд грн;
  • за централизованное отопление и поставки горячей воды – 14,8 млрд грн;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,9 млрд грн;
  • за поставки электроэнергии – 4,7 млрд грн;
  • за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, по итогам восьми месяцев сумма сократилась на 3,5 млрд грн.

При этом Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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ЖКХ коммуналка долги ЖКУ задолженность Госстат

Источник: Сегодня

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