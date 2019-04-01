Украинцы увеличили долги за коммуналку еще на 22 миллиарда

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень

Фото: Сергей Николаев

Украинцы увеличили долги за коммуналку еще на 22 миллиарда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg 2019-04-01T20:50:28+03:00 ЖКХ Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2019 года выросла на 10% по сравнению с январем и составила 22 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 7,3% и составила 4,4 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 600 миллионов гривень.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод увеличились на 6,5% и составили 3,1 миллиарда гривень.

Долги по оплате за поставку природного газа выросли на 13,4%, – до 33 миллиардов гривень.

По данным Госстата, долг за оплату электроэнергии вырос на 7%, – до 6,1 миллиарда гривень.

В феврале украинцы уплатили за электроэнергию 3,5 миллиарда гривень (126,8% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период).

Также сообщается, что всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень, что составило 69,4% начисленных за этот период сумм.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2019 года с населением было заключено 8,1 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 53,2 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 31,9 миллиона гривень.



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