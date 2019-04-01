Украинцы увеличили долги за коммуналку еще на 22 миллиарда
Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень
Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2019 года выросла на 10% по сравнению с январем и составила 22 миллиарда гривень.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 7,3% и составила 4,4 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 600 миллионов гривень.
Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод увеличились на 6,5% и составили 3,1 миллиарда гривень.
Долги по оплате за поставку природного газа выросли на 13,4%, – до 33 миллиардов гривень.
По данным Госстата, долг за оплату электроэнергии вырос на 7%, – до 6,1 миллиарда гривень.
В феврале украинцы уплатили за электроэнергию 3,5 миллиарда гривень (126,8% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период).
Также сообщается, что всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривень, что составило 69,4% начисленных за этот период сумм.
Согласно сообщению, в январе-феврале 2019 года с населением было заключено 8,1 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 53,2 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 31,9 миллиона гривень.
Ранее сайт "Сегодня" пообщался с юристами и разузнал, когда могут забрать жилье за неоплаченную коммуналку, можно ли этого избежать, и как происходит процедура конфискации имущества.
Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".
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