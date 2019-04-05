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Украинские электросети не выдерживают напряжения: нужна масштабная модернизация

Сегодня, 21:04

Средства для модернизации компании могли бы получить с помощью так называемых RAB-тарифов

Украинские электросети не выдерживают напряжения: нужна масштабная модернизация ЖКХ Средства для модернизации компании могли бы получить с помощью так называемых RAB-тарифов

В Украине устаревшие сети не выдерживают нагрузки и люди остаются без света. Количество аварий растет.

Бывших облэнерго, а ныне операторов распределительных сетей, которые отвечают за электрические системы в Украине, 25. Все они принадлежат разным владельцам, монополистов нет. Некоторые частично принадлежат государству. И хотя владельцы разные, но проблемы одинаковые – изношенные сети. Они еще Советский Союз помнят.

"Фактически каких-либо изменений электрические сети они не претерпели… Проводятся какие-то ремонты по содержанию технического состояния… Мы имеем резкий рост потребления по потребителям и устаревшие сети, которые фактически не могут удовлетворить потребности", – говорит Виктор Степанец, технический директор ПАО "Винницаоблэнерго".

Часть денег, которые платит каждый украинец за электроэнергию идет на текущие ремонт электросетей. На полную замену денег у компаний нет.

Для модернизации электросетей Украины нужны немалые средства. Компании их могли бы получить с помощью так называемых RAB-тарифов. В переводе с английского регулируемая база инвестиционного капитала. Она позволит привлечет инвестиции деньги для замены сетей. Такая система хорошо сработала в Европе.

"Потребность, которая сегодня существует в украинской энергетике, в частности, в совершенствовании инфраструктуры, не может быть покрыта только за счет государственного финансирования. И единственный способ обеспечить инвестиции в инфраструктуру, которая была запущена много лет, это введение RAB-тарифов", – говорит Сьюзан Фритц, директор миссии USAID в Украине и Беларуси.

Ранее Сьюзан Фритц заявила, что стимулирующее регулирование (RAB-тарифы) позволит привлечь инвестиции в электроэнергетический сектор.

"Только действенная тарифная реформа может обеспечить стимулы для долгосрочных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Украина сейчас находится в процессе перехода от методологии "затраты плюс" к методологии стимулирующего регулирования (RAB) в электроэнергетическом секторе. USAID предоставляет помощь регулятору в том, чтобы в рамках RAB-тарифа обеспечить возможности для инвестиций в развитие сетей таким образом, чтобы предприятия могли финансировать эти шаги, а регулятор имел возможность отслеживать этот процесс", – сказала Сьюзан Фритц.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро.

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Тег видео, электроэнергия, электросети, RAB-регулирование

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