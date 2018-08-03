Умная экономия: как правильно выбрать двухзонный счетчик

Двухзонные счетчики позволяют существенно экономить на счетах за электроэнергию – преимущества оценили уже более 400 тысяч семей в Украине

В Европе даже состоятельные люди за бытовые услуги давно не переплачивают. Один из вариантов, как это сделать – установить двухзонный счетчик. Как работает прибор, и как правильно его выбрать – выясняли журналисты.

Киевлянка Жанна Чепак жалуется: в последнее время за свет платит очень много, семья большая, а потому электричества потребляет более 600 киловатт в месяц.

"Расход электроэнергии очень большой, платим в месяц по 400, по 600 грн", – рассказала Жанна.

Чтобы начать экономить семейный бюджет, решили действовать радикально и заменить старый счетчик на новый, двухзонный. Такой счетчик будет считать электроэнергию ночью существенно дешевле.

"В ночное время я могу пользоваться бойлером, стиральной машиной, а в зимнее время, если нету отопления, я могу включать коллектор, и он будет меньше считать электроэнергии", – отметила Жанна Чепак.

Устанавливать себе двухзонный счетчики жители Украины стали лишь три года назад – и быстро поняли все их преимущества.

"Практика показывает, что даже не переводя свои режимы электроприборов на ночной режим, квартира потребляет 25-27% электроэнергии в ночное время", – рассказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Работает двухзонный счетчик просто: днем считает киловатты электричества по обычному тарифу, а с 23:00 по 7:00 – вполовину дешевле.

"А если использовать специальные приборы на обогрев в ночное время, например, греть воду, отапливаться ночью электроприборами, то есть увеличивать ночное потребление – таким образом можно еще больше сэкономить", – добавил Евгений Бушма.

В Украине – до полусотни различных моделей двухзонных счетчиков. Как из них выбрать – узнавали у специалистов.

"Нужно брать самый обычный, самый простой счетчик многотарифный. Однофазные в основном используются для квартир, а трехфазные чаще используются для частных домов", – рассказал электрик Олег Перун.

Чтобы не терять время, не разбираться в деталях и не ходить по магазинам, специалисты советуют покупать уже готовые энергоэффективные наборы – такие как "Умный ВАТ". В него входит не только счетчик, но и умная розетка, LED-лампы и бесплатное подключение.

"Покупка данного набора – и клиент обеспечивает себе комфорт и снижение тарифа без дополнительных затрат средств и времени", – отметил Евгений Бушма.

Купить двухзонный счетчик можно как в магазине, так и по телефону или через Интернет.

"Раньше эту услугу можно было заказать в одном центре обслуживания в Киеве, который был на улице Жилянской. Сейчас мы совместно с ДТЭК ЭСКО расширили сеть центров обслуживания, где можно получить эту услугу", – рассказал директор по продажам ДТЭК Киевские сети Виктор Мельников.

В столице таких центров – восемь, а еще они есть в Днепропетровской и Донецкой областях.

"После доставки и оплаты за данную услугу около недели-двух – и вы получаете выполнение этой услуги", – отметил Виктор Мельников.

Двухзонными счетчиками в Украине уже пользуются более 400 тысяч семей. Окупится такой прибор за полгода или год – зависит от того, сколько электроэнергии потребляет семья.