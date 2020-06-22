Ужесточение штрафов за ЖКХ-долги: эксперты нашли проблему в законопроекте

С 1 октября украинцев могут начать жестче наказывать за долги по коммуналке. Это предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 3613. Как объяснил сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ, этот документ связан с новой кредитной программой МВФ.

"Этот закон связан с обязательствами, которые правительство взяло на себя перед МВФ. В меморандуме есть такой неприятный тезис о том, что правительство берет на себя обязательство разработать эффективные инструменты для взимания платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства. Этим законом как раз и предлагается ввести упрощенную процедуру взыскания долгов и увеличить штрафы", – говорит Алексей Кущ.

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Впрочем, эксперты считают, что одного этого закона недостаточно для справедливого регулирования рынка коммунальных услуг.

"Конечно, за потребленные услуги нужно платить. Это догма. И такого рода закон должен быть. Потому что любая норма без санкций за ее невыполнение мертва. Никто не будет ее выполнять, если не боится наказания. Но тут есть и другая сторона медали. Вводить подобные вещи нужно параллельно с мерами воздействия на монополистов и с эффективной защитой прав потребителя. А у нас сегодня потребители практически не защищены... Вопросами некачественных услуг занимается Госпотребслужба. Но баланс услуг сегодня такой: 5% – это всякие "плохой резиновый мячик", "некачественная норковая шуба" и т. д., а остальные 95% – это ЖКХ. А у Госпотребслужбы недостаточно организационного потенциала, недостаточно людей, которые способны рассматривать такие заявления. Да и знаний недостаточно для того, чтобы правильно эти вопросы рассматривать. Если у вас возникают сомнения в том, что вам правильно начислили плату за коммунальную услугу, и вы обращаетесь в Госпотребслужбу, весь их ответ – это цитирование законов. В судах тоже мало кто разбирается в этих вопросах, в этих сложных формулах", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

По его мнению, для защиты прав потребителей в Украине нужно создать жилищно-коммунальную инспекцию, которая бы могла накладывать санкции на поставщиков некачественных коммунальных услуг. Либо на субъекты, которые оказывают коммунальную услугу ненадлежащим образом.

Подробнее о коммунальной инициативе властей читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцев ждут новые наказания за долги по коммуналке: что задумали депутаты".

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А о том, сколько задолжали украинцы за услуги ЖКХ и как будет проходить реструктуризация, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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