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В апреле украинцам придут платежки с новыми ценами на газ

30 марта, 18:33

Екатерина Степаненко

Нафтогаз снизил цены на газ для населения на 14%

В следующем месяце коммунальные платежки придут украинцам с несколько меньшим ценами на газ. Еще неделю назад "Нафтогаз Украины" заявил, что снижает стоимость газа для населения на 14%. В платежке, которую получат потребители в апреле, будет указано 4,30 гривен за кубометр. Это самый низкий тариф с 2016 года. Главное, теперь, чтобы цену не забыли скорректировать поставщики топлива.

При этом, ранее сообщалось о том, что помимо снижения на цен на газ, во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги. Такие нормы предусмотрены в Законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220).

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А еще украинцев просят платить за коммуналку онлайн либо уже после карантина. Об этом напоминают, потому что заметили, что в банковских учреждениях много людей, преимущественно старшего возраста, которые стояли в очередях на оплату квитанций за газ, тепло и электричество.

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Источник: Сегодня

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