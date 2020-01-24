В Днепре, Киеве, Харькове и еще 27 городах могут прекратить отопительный сезон: причины

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О возможном срыве отопительного сезона из-за задолженности теплоснабжающих предприятий за газ рассказали в "Нафтогазе".

Задолженность за газ имеют 37 производителей тепла в 30 городах Украины, в частности в Днепре, Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне и Смеле. Если эти компании не погасят свою задолженность, "Нафтогаз" прекратит подачу газа. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"По оперативным данным, по состоянию на 23 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454 400 000 гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019). Напомним, что согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января", – сообщают в "Нафтогазе".

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Отметим, что ПСО – это специальные права, которые правительство возложило на "Нафтогаз" для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Зато теплопоставщики, согласно этому режиму, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцев ждет сразу несколько новшеств при оплате счетов за газ. Причем за незнание новых правил могут насчитать штраф.

Напомним, в начале января украинцы стали получать платежки за декабрь. Оплата за теплые батареи и горячую воду снизилась в среднем на 23%. В зависимости от площади квартиры экономия может составить до 400 гривен. Важно: тарифы на самом деле остались прежними, изменился лишь принцип начисления.

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