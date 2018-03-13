В Днепре люди вышли с акцией против обновленных тарифов

В Днепре несколько сот человек вышли на акцию протеста против новых расценок на коммунальные услуги, которые стали одними из самых высоких в стране.

"Почистили сами женщины снег, посмотрите. Это дворник уже, сколько уже дней? Все праздники, это мы на 8-е марта сами чистили, так и не подметено. В общем, дом со всех сторон просто рушится", – говорят жители одной из 16-этажек.

По их словам, коммунальщиков в доме не видели давно, дворника у них нет, а ремонты жильцам приходится делать самостоятельно.

"Ничего не делали. 31 год дом стоит, нам еще ничего ЖЭК не делал", – говорит днепрянка Мария Яровая.

При этом платежки от Жилсервиса горожане получают регулярно, а теперь в них указаны еще и повышенные тарифы, выросшие в 2,5 раза. Теперь одна лишь квартплата за трехкомнатное жилье составляет почти 500 гривен.

"И вот мы хотим, чтобы ответил начальник ЖЭКа, за что 6.80 тариф?" – негодуют участники протеста.

Первые платежки с повышенными тарифами жители Днепра уже получили, оплатили их и вышли на митинг. Больше всего люди возмущены тем, что вынуждены платить немалые деньги, хотя коммунальных услуг не получают.

"То, что они там пишут — уборка территории, посыпка придомовой территории, потом обслуживание всех водосточных труб, обслуживание подвалов, подвальных всех стоков. Они должны делать ремонт на крышах. Все это сами люди делают!" – заявила днепрянка Татьяна Дублянская.

Именно по этой причине горожане и отказываются платить сбор.

В свою очередь, чиновники говорят, что горожане сами виноваты, поскольку не создали ОСМД и не выбрали управляющей компании, хотя имели на это полтора года, а потому теперь вынуждены платить по новым тарифам.

"Не устраивает качество работы ЖЭКа, пожалуйста, пусть создают ОСМД или выбирают себе управляющую компанию. Они ничего не сделали, они не захотели. И сейчас они возмущаются", – объясняет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

В ответ днепрянка Людмила Костюкова заявила: "Пусть эти дома сначала отремонтируют, а потом передадут в собственность жителей. И тогда мы готовы эти дома поддерживать".

Тем временем, новые тарифы жители города будут оспаривать в суде. Также они подали заявления в прокуратуру, чтобы стражи порядка проверили, насколько обоснованы новые цены.

Напомним, к очередному повышению коммунальных тарифов готовили и харьковчан – им повысят квартплату, хотя тариф на обслуживание домов пересматривали менее года назад (расценки действуют с 1 июня 2017-го).

Ранее мы писали о том, что в платежках днепрян появилась плата за обслуживание лифтов и вознаграждение коммунальному предприятию. После этого суммы выросли в несколько раз. Причем за пользование подъемниками должны платить даже жители домов, где лифта нет.