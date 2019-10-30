В домах украинцев будет тепло: Гончарук объявил о полной готовности страны к зиме

При этом Кабмин работает над сохранением транзита газа через Украину, заверил глава правительства

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Украина накопила в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон 2019-2020 годов. Об этом заявили премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и зампред правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома на совместной брифинге. Ранее стало известно, что Украина побила 10-летний рекорд по запасам газа на зиму.

"В наших подземных хранилищах достаточно газа – рекорд за последние годы, более 21 млрд куб. м. Задействованы все 11 газовых хранилищ, - цитирует Гончарука пресс-служба правительства. - "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" провели моделирование всех возможных критических ситуаций – от плохой погоды к прекращению транзита. Тепло в домах украинцев будет: все структуры абсолютно подготовлены".

Гончарук также отметил, что при этом Кабмин работает над сохранением транзита газа через Украину. В частности , продолжаются трехсторонние переговоры с Россией и Еврокомиссией.

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"Транзит дает нам 2-3 млрд в год, гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене", – отметил премьер, подчеркнув, что внедрение европейских газовых правил разделения транспортировки и реализации газа (анбандлинг) дает преимущество на переговорах усиливает позицию Украины.

Кроме того, глава правительства заверил, что украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%.

Напомним, Перелома на том же брифинге уточнил, что Украина переживет зиму и без транзита газа из России. Он рассказал, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" при подготовке к зиме моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран.

Как сообщалось, 28 октября Украина, Россия и Еврокомиссия провели очередной раунд переговоров о транзите. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако эти предложения не поддержала Россия. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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