В домах украинцев дают тепло: опубликована карта

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После объявления премьер-министром Алексеем Гончаруком о полной готовности Украины к отопительному сезону тепло дали в 68,4% украинских домов. Об этом сообщается на официальной странице Министерства развития громад и территорий в Facebook.

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"По состоянию на 08:30 31 октября по информации областных и Киевской городской государственных администраций отапливаются 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Херсонской области жилой фонд еще не подключен к системе теплоснабжения. Социальные объекты в этом регионе отапливаются на 10%. Как известно, больницы, детские сады и школы, а также другие важные социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилой фонд.

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ТОП-5 лидеров по подключению к теплу жилого фонда:

Житомирская область – 99,7%;

Винницкая область – 99,3%;

г. Киев – 98,7%;

Черкасская область – 98,5%;

Хмельницкая область – 96,8%.

ТОП-5 лидеров по подключению к теплу социальных объектов:

Закарпатская область – 100%;

Черновицкая область – 96,3%;

Винницкая область – 96%;

Черниговская область – 96%;

Ровенская область – 95,2%.

Напомним, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 98,7% таких заведений).

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