В Фонд энергоэффективности "влили" 1,6 млрд гривен

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен. Как пояснили в правительстве, это необходимо для запуска полноценной работы Фонда. Средства были заложены в бюджете на 2018 год.

Как уточнили в пресс-службе Минрегионстроя Украины, уставный капитал Фонда энергоэффективности сегодняшним решением правительства увеличен на 1,5 млрд грн.

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Увеличение уставного капитала позволит запустить полноценную работу Фонда, а также внедрение программ по энергоэффективности в жилом секторе.

"Мы уже готовимся к конкурсу в наблюдательный совет, в который войдут два представителя Кабинета министров, один независимый представитель от наших донорских организаций, и два человека будут отобраны на независимом конкурсе", – сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Кроме бюджетных средств, программы Фонда будут софинансироваться международными партнерами.

Напомним, накануне, 26 июля, Кабинет министров зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности", работа которого позволит финансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики.Исполняющей обязанности директора фонда назначили Юлию Головатюк-Унгуряну.

20 декабря 2017 года Кабинет министров создал Фонд энергоэффективности. В правительстве уверены: у Украины есть потенциал сократить потребление газа, который используется для отопления в жилом секторе, до 4 млрд куб. м, благодаря проведению энергоэффективных мероприятий.