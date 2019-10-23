В формулу субсидий внесли изменение: на кого это повлияет

В этот отопительный сезон ничьи выплаты не уменьшатся, заверили в Минсоцполитики

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Изменение процента платежа в формуле субсидии с 15% до 20% не коснется этого отопительного сезона, а позже его почувствуют только получатели с самыми высокими доходами. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, в котором ранее также рассказали об упрощении оформления субсидий для ряда украинцев.

В ведомстве заверили, что принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

Субсидии в текущем отопительном сезоне не будут уменьшены никому, подчеркивает ведомство. Пункт об увеличении вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

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"Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий", - говорится в сообщении министерства.

А вот позже размер субсидии для получателей с самыми высокими доходами уменьшится.

"Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% – 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не значит такой процент оплаты. При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем больше помощь", – объяснили в Минсоцполитики.

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"Мы хотим, чтобы больше средств в программе субсидий оставалось для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами", – уточнил премьер-министр Алексей Гончарук, которого цитирует пресс-служба Кабмина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как оформить субсидию онлайн. Для этого в Минсоцполитики разработали специальную пошаговую инструкцию.

Подробнее о том, как выдают субсидии на отопительный 2019-2020 годов, узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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