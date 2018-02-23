В Кабмине дали прогноз по повышению цены на газ для населения

Подорожания газа для населения в текущем отопительном сезоне не будет, но формула образования цены на газ газ, согласно требованиям МВФ, должна быть изменена. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Цена на газ в отопительном сезоне повышаться не будет. Экономических предпосылок для повышения нет", – отметил Розенко и добавил, что формула ценообразования будет разработана к осени 2018 года.

По словам вице-премьера, нынешняя формула некорректна и не отображает рыночной стоимости газа.

"Сейчас переговоры с МВФ происходят только с той точки зрения, которую правильную формулу нам записать, чтобы ни у кого не было вопросов – ни у МВФ, ни у правительства Украины, и, самое главное, чтобы эта формула была понятна гражданам Украины", – заявил Розенко.

Вчера, 22 февраля, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дискуссия с МВФ о повышении тарифов на газ в Украине находится в "горячей" стадии. По словам главы парламента, во время встречи с представителями МВФ говорилось о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности будут достигнуты к маю.

Как сообщалось, недавно в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.

То есть, сначала газ может подорожать до 8 030 грн за тысячу кубов, а осенью – до 8 530 грн. Сейчас установленная цена составляет 4 942 грн. Однако стоит учитывать, что в аналитическом документе Минфина речь идет лишь о закупочной цене на газ, тогда как в тариф входит также плата за транспортировку и распределение газа. Помимо этого платится НДС. Например, при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ составляет 6 957,9 грн.

При этом министр финансов Александр Данилюк заявил, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться.

<div class="player-wrapper"><iframe src="https://videomanager.ollcdn.net/player?h=a93a7e95f4cab815ea02a5293a121a1c&c=9&%20frameborder=" 0="" width="100%" height="100%" scrolling="no" allowfullscreen=""></iframe></div>