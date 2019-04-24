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В Кабмине напомнили об условии переназначения субсидий

Сегодня, 17:27

В Минсоцполитики провели семинар с участием специалистов Всемирного банка

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

У получателей субсидий не должно быть задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по состоянию на май 2019 года, когда будет происходить их переназначение на следующий год.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Виталий Музыченко в ходе семинара для СМИ, в котором участвовали специалисты Всемирного банка, сообщает 24 апреля пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, если субсидиант имеет задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн, субсидия на следующий период не назначается до решения вопроса с этим долгом.

"После того как гражданин погасит задолженность или заключит договор о ее реструктуризации, субсидия будет переназначена. При этом тот, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках средства, полученные в рамках монетизации субсидии, будет в дальнейшем получать этот вид помощи уже в безналичной форме", – напомнил Музыченко.

Он также добавил, что около 75% получателей субсидии наличными оплатили счета за коммунальные услуги вовремя.

Напомним, с марта 2019 года украинцы, которым назначены субсидии, начали получать "живые" деньги на оплату ЖКУ. Выплаты проводятся как через Пенсионный фонд, так и отделения Ощадбанка.

Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" переназначения субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности. Подробнее читайте в статье: "Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать".

Ранее "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Выяснилось, что компенсация "упала" на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли об этом сказать.

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Тег ЖКХ, субсидии, субсидия, Минсоцполитики, Музыченко

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Сегодня

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