В Кабмине ответили на вопросы о новой системе выплаты льгот на коммуналку

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство социальной политики Украины сегодня, 19 ноября, опубликовало ответы на вопросы о новой системе выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"В ноябре мне пришла платежка с полным размером платежа, хотя я льготник. Раньше у меня была прописана только часть платежа, в соответствии с размером льготы. Почему так?"

С 1 октября 2019 года в Украине введена монетизация льгот на оплату ЖКУ. Теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября украинцы получают квитанции за коммуналку с полным размером платежа – без учета льгот.

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"Какими будут суммы выплат льгот для льготников?"

Размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения. Сумму будут рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на ЖКУ и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

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"Как осуществлять оплату коммунальных услуг льготникам начиная с ноября 2019 года?"

Государство выплачивает деньги за льготы каждому человеку в отдельности – выдает наличными или переводит на счет Ощадбанка. Выдача наличкой возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года. В таком случае он платит за потребленные услуги полную сумму платежки. А льготники, которые не написали такого заявления, имеют дело с безналичным расчетом.

"Как осуществить оплату ЖКУ, если у меня безналичная форма выплаты льготы?"

В этом случае часть платежей за льготника осуществляет Ощадбанк, а часть – он платит сам. Банк проводит перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу – когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т. д. Если суммы льготы достаточно, уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы перейдет на следующий месяц.

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Если суммы льготы недостаточно, то оплачиваются лишь те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить, Ощадбанк пришлет в SMS с размерами доплаты по каждому виду услуги.

Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте Ощадбанка, где отражается движение средств по учетной записи.

"Я слышал, что новый механизм позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как это возможно?"

Это зависит от того, в какой форме льготник получаете выплату: в наличной или безналичной. Если в наличной – после полного расчета с поставщиками услуг он может оставить сэкономленную наличные себе. Если в безналичной – все сэкономленные средства можно получить только после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). SMS о сумме сэкономленных средств пришлет Ощадбанк. Если у льготника есть счет в Ощадбанке, эти деньги автоматически будут зачислены на него, а если нет – можно его открыть с июня по декабрь текущего года и на него будут зачислены эти деньги.

"Если я оплатил коммуналку, не дождавшись SMS от Ощадбанка?

Если речь идет о безналичной форме монетизации, то все сэкономленные деньги можно получить летом. Если возникнет ситуация, когда счета оплачены, не дождавшись SMS от банка, то на счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях последующих периодов.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они будут без учета льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

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