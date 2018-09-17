В Кабмине подсчитали, сколько домов и школ Украины готовы к отопительному сезону

Слабее всего уровень подготовки у ведомственного жилого фонда и домов с индивидуальными теплопунктами

Несмотря на проблемы с подготовкой к отопительному сезону в некоторых городах, в целом по Украине к зиме по состоянию на 1 сентября были подготовлены 83,4% жилых домов.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, передает УНН.

"По информации из регионов, комплексно подготовлено к зиме 134 607 домов (83,4% от плана)", – отметили в ведомстве.

В частности, состояние готовности жилых домов, которые обслуживаются коммунальными предприятиями, составляет 83,7%, домов ОСМД и ЖСК – 83,2%, домов общественной (коллективной) собственности 82%, домов ведомственного жилого фонда 81,2%, а также жилых домов, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами 81,2%.

Также более 94% школ и детских садов готовы к началу отопительного сезона.

"Уже подготовлено 33 тыс. 686 объектов социально-культурного назначения (92,3%), из них: 15 тыс. 104 школы (94,3%), 12 тыс. 314 детских сада (94,4%) и 6 тыс. 268 больниц (84,2%)", – рассказали в министерстве.

При этом в Минрегионе отметили, что в целом в Украине к осенне-зимнему периоду нужно подготовить 16 тыс. 25 школ, 13 тыс. 43 детских садов и 7 тыс. 440 больниц.

Раннее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за его своевременный старт несут муниципалитеты: