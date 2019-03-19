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В Кабмине раскрыли детали о назначении субсидий в регионах

Сегодня, 14:19

По словам Ревы, лучше всего налажена работа в Полтавской области

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
В Кабмине раскрыли детали о назначении субсидий в регионах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg ЖКХ По словам Ревы, лучше всего налажена работа в Полтавской области

Руководители органов социальной защиты населения в регионах должны держать на контроле своевременность назначения субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе селекторного совещания.

По его словам, по состоянию на 15 марта в среднем по Украине обработано 43% заявлений на назначение субсидий, поданных после 1 января 2019 года.

"Это почти половина. С одной стороны, это объясняется тем, что не назначены субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа из-за отсутствия у ГФС (Государственной фискальной службы. – Ред.) информации о доходах граждан за 2018 год. С другой стороны, доля обработанных дел очень отличается в разных регионах", – сказал глава Минсоцполитики.

Министр добавил, что лучше всего налажена работа в Полтавской (обработано 90% заявлений), Ивано-Франковской (69%), Киевской (63%) и Львовской (62%) областях.

При этом, по его словам, в Одесской области прошли обработку 27% поданных заявлений, а в Черновицкой области – только 15%.

Рева также подчеркнул, что нужно вовремя формировать и передавать Минсоцполитики реестры получателей субсидий наличными.

Напомним, с мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения субсидий. Теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Изменение коснется украинцев, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен:

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Тег субсидии, монетизация, Рева

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Сегодня

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