В Кабмине сделали заявление по субсидиям из-за "сомнительных" долгов за газ

Некоторые субсидианты жалуются на появление долгов, хотя платят за газ вовремя

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют право на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ.

Об этом сегодня, 24 апреля, информирует пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на соответствующие изменения в постановлении Кабинета министров № 848.

"Незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения во время переназначения в мае субсидий на новый год", – сказано в сообщении.

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В Минсоцполитики отметили, что субсидианты жалуются на платежки с существенными долгами. При этом они не понимают, откуда взялась задолженность, так как рассчитываются вовремя.

"В мае, по требованию постановления КМУ №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии", – добавили в пресс-службе.

Министерство также напомнило, что семьи, которые рассчитываются за газ вовремя, получат право на субсидию наличными. А те украинцы, у которых есть долг за газ, будут переведены на безналичную форму монетизации.

Напомним, что последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" переназначения субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности. Подробнее читайте в статье: "Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать".

Ранее "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Выяснилось, что компенсация "упала" на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом.

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