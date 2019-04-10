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В Кабмине сообщили о дальнейших выплатах субсидий "живыми" деньгами

Сегодня, 19:57

По словам Розенко, монетизированные субсидии получают около 3,5 млн семей

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
В Кабмине сообщили о дальнейших выплатах субсидий "живыми" деньгами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg ЖКХ По словам Розенко, монетизированные субсидии получают около 3,5 млн семей

Выплаты монетизированных субсидий в Украине, начавшиеся в марте, продолжатся в апреле и мае, а также в следующем отопительном сезоне.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время рабочей поездки в Житомир, сообщает пресс-служба правительства.

"Нужно обеспечить дальнейшее информирование граждан о монетизации субсидий и выплаты соответствующих средств вовремя и в полном объеме, так как выплата "живых средств" продолжится в апреле и мае", – отметил он.

Вице-премьер напомнил, что в целом по Украине монетизированные субсидии через Пенсионный фонд и Ощадбанк получают около 3,5 млн семей, а ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

Он также добавил, что средний размер субсидии составляет 1680 грн.

Ранее Розенко сообщил, что 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

Тысячи людей не получили компенсации "живыми" деньгами. Как вернуть средства тем, кто стал заложником сбоя системы, смотрите в сюжете:

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Тег Кабмин, ЖКХ, субсидии, Розенко, монетизация

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