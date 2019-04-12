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В КГГА сообщили, сколько субсидиантов не оплатили "коммуналку"

Сегодня, 13:03

Об итогах марта рассказал Петр Пантелеев

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Субсидии в Киеве получают более 162 тыс. семей, 75% из которых вовремя оплатили жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в марте. То есть четверть субсидиантов не рассчитались за "коммуналку".

Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев на брифинге, сообщается 12 апреля на официальном портале Киева.

По его мнению, для начального периода выплат монетизированных субсидий это достаточно высокий уровень расчета за ЖКУ.

Он напомнил, что с марта Кабинет министров начал выплату субсидии наличными, и теперь она не отображается в счетах на оплату коммунальных услуг и приходит на карточки Ощадбанка, а также через сервис "Швидка копійка".

"С марта отменяется такое понятие, как обязательный платеж. Субсидианты, которые будут получать всю сумму помощи на руки, должны самостоятельно рассчитываться за потребленные в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло, то есть оплатить стоимость услуг, указанную в платежке", – сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА подчеркнул, что просроченные платежи могут стать причиной прекращения предоставления субсидии в будущие периоды.

Ранее "Сегодня" собрали советы специалиста, как уменьшить суммы в платежках, просто изменив бытовые привычки:


По данным Главного управления статистики Киева, в феврале 2019 года в столице субсидии на оплату ЖКУ получали 159,9 тыс. домохозяйств, или 14,5% от общего количества. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство составил 1017,6 грн

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Тег Киев, ЖКХ, КГГА, субсидии, ЖКУ, Пантелеев, монетизация

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Источник:

Сегодня

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