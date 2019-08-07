В Киеве ищут спонсоров для общественных туалетов

Общественные туалеты стационарного типа на ул. Якуба Колоса и проспекте Победы в Святошинском районе, которым нужна реконструкция, внесли в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций, говорится в распоряжении КГГА № 1346.

Согласно документы, инвестор будет привлечен к реконструкции при условии, что приведенная в порядок общественная уборная останется в коммунальной собственности города и будет функционировать по назначению. Кроме того, она будет содержаться за счет инвестора. Также он получит возможность реализовать свои бизнес-проекты за счет надстроек или пристроек к объектам общественного назначения.

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На сегодняшний день за КП "Киевводфонд" закреплены 73 коммунальные общественные уборные стационарного типа. Среди них есть те, функционирование которых невозможно или нецелесообразно восстановить путем проведения капитального ремонта. Такие объекты требуют реконструкции, отмечают на предприятии. С предложением рассмотреть возможность привлечения к реконструкции инвесторов "Киевводфонд" обратился в КП "Киевское инвестиционное агентство".

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине продолжают обновлять Государственные строительные нормы (ГСН). C 1 августа обустройство туалетов для посетителей становится обязательным в новых и реконструированных крупных супермаркетах Украины с торговой площадью 2500 кв. м и более.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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