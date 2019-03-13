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В Киеве обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду

Сегодня, 16:34

Решение о повышении еще не принято окончательно, но в "Киевтеплоэнерго" показали проект

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/408/8aa/5c54088aa2125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/408/8aa/5c54088aa2125.jpg ЖКХ Решение о повышении еще не принято окончательно, но в "Киевтеплоэнерго" показали проект

Коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года. Соответствующий проект опубликован на сайте предприятия.

Необходимость повышения тарифов аргументировали подорожанием газа и воды. Как известно, правительство планирует поднять цену на газ с мая. Правда, решение об этом еще не принято окончательно.

Так, тариф на услугу централизованного отопления для населения с 1 мая предлагают повысить 1654,41 грн при наличии счетчика тепла. При его отсутствии – 38,5 грн за квадратный метр.

Горячее водоснабжение для населения может подорожать до 97,89 грн за 1 куб. м воды в случае, если установлен полотенцесушитель. Если его нет – 90,54 грн за 1 куб. м.

Тариф на воду для бюджетных учреждений, согласно проекту, составит 98,49 грн за куб, для религиозных организаций – 89,13 грн, других потребителей – 98,07 грн. Кроме того, отдельно установлены тарифы для управляющих многоквартирными домами – 95,35 грн при наличии полотенцесушителя и 88,2 грн при его отсутствии. 

Напомним, с января в Украине уже выросли платежи за тепло и горячую воду. В городах-миллионниках тарифы повысились на 12-22%.

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд грн. Из них - 29,1 млрд грн за газ. За электроэнергию не доплатили  5,7 млрд грн:

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Тег Киев, ЖКХ, тарифы, вода, отопление, коммуналка, тепло, горячая вода, тариф, тарифы ЖКХ

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