В Киеве обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду
Решение о повышении еще не принято окончательно, но в "Киевтеплоэнерго" показали проект
Коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года. Соответствующий проект опубликован на сайте предприятия.
Необходимость повышения тарифов аргументировали подорожанием газа и воды. Как известно, правительство планирует поднять цену на газ с мая. Правда, решение об этом еще не принято окончательно.
Так, тариф на услугу централизованного отопления для населения с 1 мая предлагают повысить 1654,41 грн при наличии счетчика тепла. При его отсутствии – 38,5 грн за квадратный метр.
Горячее водоснабжение для населения может подорожать до 97,89 грн за 1 куб. м воды в случае, если установлен полотенцесушитель. Если его нет – 90,54 грн за 1 куб. м.
Тариф на воду для бюджетных учреждений, согласно проекту, составит 98,49 грн за куб, для религиозных организаций – 89,13 грн, других потребителей – 98,07 грн. Кроме того, отдельно установлены тарифы для управляющих многоквартирными домами – 95,35 грн при наличии полотенцесушителя и 88,2 грн при его отсутствии.
Напомним, с января в Украине уже выросли платежи за тепло и горячую воду. В городах-миллионниках тарифы повысились на 12-22%.
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд грн. Из них - 29,1 млрд грн за газ. За электроэнергию не доплатили 5,7 млрд грн:
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