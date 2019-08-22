В Киеве рассчитали новые тарифы на воду

Откорректированные расчеты еще не утверждены, их проверит НКРЭКУ

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В "Киевводоканале" пересчитали стоимость услуг на водоснабжение и водоотвод с учетом роста расходов на зарплату, налога на землю и других затрат. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Откорректированный тариф составляет 21,593 грн за кубометр (с НДС), что на 6% (или на 1,217 грн с НДС) выше действующего тарифа.

"Корректировка тарифов необходима в связи с изменениями в законодательстве Украины. Во-первых, изменения в Законе о рынке электроэнергии повлияли на рост расходов водоканала на электричество. Во-вторых, вырос налог на землю. Предложено скорректировать три существенные статьи расходов в структуре тарифа: заработная плата, которая сейчас является самой низкой в отрасли, налог на землю и финансовые затраты", — говорится в сообщении.

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С 1 февраля 2019 года установлен тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за кубометр.

Новые расчеты и объективность корректировки тарифа проверит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках. Он будет рассчитываться по специальной формуле, которая учитывает коэффициент доходности домохозяйств и другие параметры.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что он намерен снизить тарифы в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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