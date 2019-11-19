В мерзнущие города Львовской области дадут тепло: в Кабмине заявили о важном шаге

В правительстве обещают, что скоро Новояворовск и Новый Роздол будут с теплоснабжением

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло", которую избрали управляющей Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, получила лицензии на производство тепло- и электроэнергии от Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Это важный шаг на пути восстановления тепла в домах жителей Новояворовска и Нового Роздола Львовской области. В ближайшее время долги по зарплате будут ликвидированы, а теплоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.

Как писали новости "Сегодня", в правительстве заявляли, что города Новояворовск и Новый Роздол, в которых проживает почти 60 тыс. жителей, лишились тепла из-за частного предприятия "Гарант Энерго М". Кабмин и "Нафтогаз" разработали план шагов, "который позволит избежать техногенной катастрофы".

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На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Кабмина, местных властей и "Нафтогаза" для решения проблемы. С предыдущей управляющей компанией был расторгнут договор.

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Мы сообщали, что у жителей Новояворовска и Нового Роздола начались проблемы с электричеством – из-за массового подключения электрических обогревателей возникли неполадки в работе электросетей. Подробнее – в нашем сюжете:

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