В Минсоцполитики объяснили, к кому из получателей субсидий приходят с проверкой

Чиновник министерства в интервью "Сегодня" рассказал, что означает порог покупок в 50 тыс. грн и в каких случаях он не повлияет на субсидию

С мая 2018 года в Украине действуют новые правила начисления субсидий. Как комиссии узнают о дорогих покупках получателей соцпомощи и к кому может придти проверка – рассказал в интервью сайту "Сегодня" генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Чиновник напомнил, что покупки стоимостью свыше 50 тысяч грн должны декларироваться получателями либо претендентами на субсидию, и они могут стать основанием для отказа – впрочем, такие случаи может в индивидуальном порядке рассмотреть комиссия.

"Человек обязан задекларировать такие покупки. А если он этого не сделал, мы получим эту информацию через банковскую систему в порядке обмена. И тогда будем решать вопрос о правомерности получения субсидий таким человеком", – объяснил Музыченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У кого и за что отберут субсидии этой осенью

По его словам, проверки тех, кто получает помощь от государства, не являются новой в Украине практикой. При этом есть четкие критерии назначения таких проверок – например, когда субсидия назначается по решению комиссии.

"Допустим, семья сделала покупку на сумму свыше 50 тыс. грн. Но эта покупка – единственное жилье, купленное, к тому же, в кредит. В таком случае тоже может быть назначена субсидия – на комиссии, в индивидуальном порядке. И в случае рассмотрения дела на комиссии акт обследования условий проживания в домохозяйстве – обязательный документ. Социальный инспектор выезжает на место, делает проверку, заносит все в акт, и на основании этого акта комиссия уже принимает решение – позитивное или негативное", – привел пример Музыченко.

Чиновник заверил, что инспекторы никак не могут придти с проверками к каждому получателю субсидии – их, по словам Музыченко, около 1300 на примерно 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств, получающих субсидии на оплату ЖК-услуг (данные Госстата на июль-2018).

"Социальный инспектор работает по конкретному алгоритму, с конкретным домохозяйством. Конечно, если окажется, что человек задекларировал одни доходы, а по данным фискальной службы или Пенсионного фонда будет другая информация – это станет основанием для проведения проверки этого конкретного домохозяйства. По результатам этой проверки будет определяться размер переплаты, и эти средства будут удерживаться в государственный бюджет", – объяснил Музыченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинцев ждут субсидии по-новому: в Кабмине анонсировали изменения

При этом чиновник обратил внимание на то, что сами по себе покупки бытовой техники не являются основанием для отказа в субсидии – в том случае, если сумма покупки не превышает 50 тысяч грн.

"Если стоимость этих вещей меньше 50 тыс. грн – нет повода волноваться. Покупки бытовой техники не являются основанием для проверки или лишения субсидии. Не думаю, что сегодня среднестатистический получатель субсидии покупает себе стиральную машину дороже 50 тысяч грн", – отметил Музыченко.

Подробнее читайте в полном тексте интервью с Виталием Музыченко "У каждого есть возможность обжаловать отказ в начислении субсидии".