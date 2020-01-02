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В Минсоцполитики уточнили, зависит ли субсидия от места прописки

2 января, 16:36

При назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации

/ Фото: Getty Images

В Министерстве социальной политики напомнили о порядке назначения жилищных субсидий.

"Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии", – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.

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Как отмечается, при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства.

"Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет", – говорится в сообщении.

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Фото: "Газпром"

Ранее сообщалось, что новый механизм выплаты монетизированной госпомощи на оплату коммуналки, который начал действовать с 1 октября, предусматривает возможность получать SMS от государственного Ощадбанка о состоянии своих коммунальных счетов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" отвечали на семь главных вопросов о монетизации субсидий и льгот.

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субсидии прописка Министерство социальной политики

Источник: Сегодня

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