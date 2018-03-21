В МВФ назвали главную проблему Украины с ценой на газ

Сегодня, 16:10

Фонд призвал правительство пересмотреть механизм расчета стоимости голубого топлива

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Разница между ценой на газ для населения и его рыночной стоимостью в Украине вновь увеличивается. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Укринформ".

"Украина унаследовала неэффективнный энергосектор, в котором годами газ населению реализовался по ценам, составляющим лишь небольшую часть его настоящей рыночной стоимости", – сказал Люнгман.

По его словам, в 2016 году приведения цен на газ для населения в соответствии с его рыночной стоимости "было настоящим прорывом", однако с тех пор разница между ценами на газ для населения и рыночной стоимостью голубого топлива снова увеличивается.

"Пересмотр цены на газ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями рядом с полноценным созданием антикоррупционного суда остаются условиями завершения очередного пересмотра программы", – напомнил представитель МВФ.

Напомним, ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В то же время в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. Это решение еще не принято окончательно.
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