Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

В "Нафтогазе" объяснили, как снизят цены на газ для населения в июле

31 мая, 13:21

Речь идет об отпускной цене – она отличается от конечного тарифа

Фото: Pixabay

В июле 2019 года "Нафтогаз Украины" снизит отпускную цену на газ для населения примерно на 500 гривен по сравнению с июньской ценой на газ. Об этом сообщили в самой компании, передает УНН. Впрочем, официального подтверждения на сайте компании пока нет.

"Отпускная цена на июнь (без НДС, транспортировки, распределения, надбавки газосбытовой компании) составляет 6299 грн за тыс. куб. м. На июль такая цена составит 5803 грн за тыс. куб.", – отметили в "Нафтогазе".

При этом в компании в очередной раз подчеркнули, что речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение и надбавку газсбыта.

Также "Нафтогаз" напомнил, что в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8% из-за падения цен на газ на мировых рынках. Поэтому в июле "Нафтогаз" и согласился отпустить цену газа для нужд населения почти на 8%.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8550 грн до 8247 грн за 1000 куб. Однако в каждой области Украиныдействует вать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, тарифы, Нафтогаз, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость " В "Нафтогазе" объяснили, как снизят цены на газ для населения в июле". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если транзит газа прекратится: в СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина

Сегодня, 09:13

Данилюк напомнил, что речь идет не только о деньгах

Сколько украинцы заплатят за газ в июне: карта розничных цен

Вчера, 16:50

Розничные цены обнародовал консультационный центр для населения

Стало известно, сколько украинского газа украла Россия в Крыму

Вчера, 11:26

Добыча ведется незаконно, а месторождения никто не развивает, сообщили в "Нафтогазе"

Украина приняла новые меры на случай остановки транзита российского газа

29 мая, 18:00

Коболев напомнил, что Россия готовится устроить "очередную газовую войну"

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Так выглядит любовь: жена Евгения Кошевого опубликовала их снимки

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь