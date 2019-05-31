В "Нафтогазе" объяснили, как снизят цены на газ для населения в июле

Речь идет об отпускной цене – она отличается от конечного тарифа

Фото: Pixabay

В июле 2019 года "Нафтогаз Украины" снизит отпускную цену на газ для населения примерно на 500 гривен по сравнению с июньской ценой на газ. Об этом сообщили в самой компании, передает УНН. Впрочем, официального подтверждения на сайте компании пока нет.

"Отпускная цена на июнь (без НДС, транспортировки, распределения, надбавки газосбытовой компании) составляет 6299 грн за тыс. куб. м. На июль такая цена составит 5803 грн за тыс. куб.", – отметили в "Нафтогазе".

При этом в компании в очередной раз подчеркнули, что речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение и надбавку газсбыта.

Также "Нафтогаз" напомнил, что в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8% из-за падения цен на газ на мировых рынках. Поэтому в июле "Нафтогаз" и согласился отпустить цену газа для нужд населения почти на 8%.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8550 грн до 8247 грн за 1000 куб. Однако в каждой области Украиныдействует вать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа.

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