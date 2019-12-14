В "Нафтогазе" озвучили цены на газ для населения в январе

В январе цена на газ составит 5,5 тыс. грн за куб.м. газа

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В Украине в январе 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5 500 гривень за 1000 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - заявили в компании.

"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года. Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании", — говорится в сообщении.

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"Наша задача – информировать потребителей про риски и дать право свободы выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа на протяжении первого квартала 2020 может быть и выше гарантированной цены, и ниже", – заявил руководитель дивизиона "Интегрированный газ" Андрей Фаворов.

С 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.

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Для промышленных потребителей, покупающих газ у "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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