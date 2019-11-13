В проблемной Шепетовке избавились от проблем с отоплением

В городе, который расположен в Хмельницкой области, несколько лет кряду срывался отопительный сезон

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В Шепетовке Хмельницкой области начался отопительный сезон. Последние три года город был на грани техногенной катастрофы. Частная компания, у которой были проблемы и в черкасской Смеле, наращивала долги перед газовиками, поэтому отопление включали со значительным опозданием.

В течение этих лет жители Шепетовки выходили на митинги, требуя решить проблему с отоплением в их домах.

Вера Сорока еще в прошлом году также выходила на протесты. За отопление однокомнатной квартиры долгов не было, но это не спасало от холода.

"Было такое, что отопление включали 1 декабря. И стены черные были, и окна текли, и ремонты делали, все для людей было трудно. Люди старались платить, а тепла не было", – вспоминает жительница Шепетовки Вера Сорока.

Все изменилось с тех пор, как горсовет забрал котельные у частников. Точку в трехлетнем споре поставил Верховный суд.

Сейчас тепло в Шепетовке подают всем жителям города. На трех котельных не работает новое оборудование, так как после арендаторов исчезли блоки управления котлами.

"Нет блоков управления, которые работают в автоматическом режиме. Вынуждены работать на старых котлах КВГ-2, отработавших свой ресурс, но они ремонтировались и были готовы к отопительному сезону", – объясняет главный инженер Владимир Кух.

С теплом теперь – школы и больницы. Там оборудовали модульные котельные.

"У нас свой, подготовленный оператор. Мы будем регулировать температурный режим, тепло будет отдельно подаваться на школьный корпус и общежитие", – объясняет директор школы-интерната Елена Пипич.

Мэрия сейчас ведет переговоры с "Нафтогазом" о реструктуризации долгов частного арендатора – 78 млн грн, и уже готовится снизить плату за тепло для населения.

"Экономисты коммунального предприятия рассчитывают фактический тариф. За месяц посчитают и решением исполкома примем экономически обоснованный тариф", – говорит первый заместитель городского головы Шепетовки Владимир Выхивский.

Тем временем, говорят в городе, дело о хищении имущества частными тепловиками полиция еще расследует.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минэкономики, Украина полностью готова к зиме, но тепло появилось в жилых домах еще не во всех областях.

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