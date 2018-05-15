В Раде наши способ защитить средства кредитов от Евросоюза

Верховная Рада Украина приняла во втором чтении законопроект, который защищает средства на текущих счетах субъектов хозяйственной сферы, тепло-, водоспоставок и водоотвода, полученные от международных финансовых организаций.

За законопроект №6578 "О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся запрета обращения, взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйственной сферы, тепло-, водопоставок и водоотвода, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине" с технико-юридическими поправками на заседании 15 мая проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Что именно защитит новый закон

Если проект закона будет подписан, в Украине больше нельзя будет арестовать, например, деньги кредита, финпомощь или средства гранта от Евросоюза или междунарожных финансовых организаций, выделенных какому-нибудь украинскому ОСМД, например, на утепление или энергомодернизацию.

Такие средства будут лежать на спецсчете, который защитит их от обращения, взыскания и наложения на них ареста.

"Кроме средств международных финансовых организаций, это могут быть средства иностранных финансово-кредитных учреждений или средства, привлеченные в соответствии с межправительственными договорами, кредиты или займы, или привлеченные в указанных сферах под государственные или местные гарантии средства", – отметила народный депутат Алена Бабак, представляя законопроект в парламенте.

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Законопроект вносит изменения в закон Украины о питьевой воде и питьевом водоснабжении, о теплоснабжении, об исполнительном производстве, и предлагают законодательный механизм защиты средств на текущих счетах субъектов хозяйственной сферы, тепло- и водоснабжения и водоотвода, полученных от международных финансовых организаций в виде кредитов, займов на реализацию инвестиционных проектов в соответствующих сферах.

Напомним, с 18 апреля возобновлено финансирование правительственной программы по энергоэффективности, известной как "теплые" кредиты. Участники программы получают компенсацию в размере 20% от тела кредита на приобретение негазовых котлов, 35% – для утепления индивидуального жилья, от 40% до 70% – для ОСМД на утепление многоэтажек.