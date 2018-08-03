В Украине готовят новую систему оплаты "коммуналки": сколько будем платить

Абонплату на отопление придется и летом, а на воду – даже когда ее нет

В Кабмине планируют изменить принцип начисления коммунальных услуг. Тариф предлагают разделить на две части: кроме сумм за использованную воду или тепло, в платежках появится новая строка – абонплата. Сколько придется заплатить, разбирались корреспонденты "Сегодня".

Киевлянка Лилия с шести утра пытается навести порядок в своей парикмахерской. Когда женщина зашла в помещение, то увидела, что весь пол залит водой. Уровень – по щиколоку. От влаги повреждена мебель, вздулись двери. Дозвониться до коммунальщиков удалось не сразу, а когда сантехники приехали, оказалось, что нет ключа от подвала, чтобы перекрыть воду. Спасать имущества Лили помогали соседи.

Парикмахерская находится в подвале хрущевки, в которой и живет хозяйка. Трубы в этому доме прорывает регулярно – это уже вторая авария с начала года. Коммуникации в доме не меняли со времен постройки.

Такая же ситуация с большинством труб в Украине. По разным оценкам, в стране нужно менять от 70% до 90% труб. Именно поэтому в Кабмине решили изменить систему оплаты за коммунальные услуги. Абонплата – это деньги на эксплуатационные расходы поставщиков воды и тепла. Платить нужно будет, даже если за весь месяц краны ни разу не открыли, счет за отопление придет и летом.

"Как с мобильным телефоном – говорите, не говорите, а все равно платите ежедневно сумму за то, что пользуетесь определенным оператором. Вот так будет и с коммунальнымы услугами – платите круглый год", – поясняет директор энергетических программ Центра мировой экономики Валентин Землянский.

В сумме в месяц придется платить не более 156 гривен за каждого прописанного человека. И отдельно – по показаниям счетчиков. Сумма может быть меньше, если договор заключен не индивидуально с каждым владельцем квартиры, а коллективно, например с ОСМД.

Правда эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента Андрей Никончук предупреждает, что эта сумма будет повышаться с ростом минимальной зарплаты.

Ввести абонплату планируют с мая 2019 года. Но пострадавшая от очередного потопа Лилия сомневается в том, что после новаций трубы в ее доме наконец заменят.

Напомним, ранее стало известно, где в Украине хуже всего платят за "коммуналку", и почему.