В Украине изменили нормы воды для полива теплиц и огородов
Чиновники отмечают, что люди смогут уменьшить расход воды
В Украине весной-2019 вступили в силу изменения Государственных строительных норм (ГСН) касательно расходов воды на полив теплиц, парников и приусадебных участков. Эти ГСН учитываются при проектировании систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков, сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
"Раньше при проектировании систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков в строительных нормах не предусматривалась возможность учета расхода воды на такие потребности как полив в теплицах, парниках и на приусадебных участках. Это происходило хаотично, по своему усмотрению, как следствие – большие счета на оплату воды. Поэтому при обновлении соответствующих ГСН по внутреннему водопроводу и канализации этот вопрос был нормирован и четко определено, сколько литров в сутки должно расходоваться на такие нужды в каждом случае", - цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмина.
По подсчетам экспертов, такие изменения позволят до 20% сократить расход воды на полив.
Так, согласно ГСН, на полив 1 кв. м грунтовых зимних теплиц должно предусматриваться в среднем 15 литров воды в сутки, стеллажных зимних теплиц – 6 литров в сутки, парников всех типов – 6 литров в сутки, утепленных почв и приусадебных участков – 6 литров в сутки. Эти показатели являются расчетными в среднем за год.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье в теплицах выращивают гигантские лимоны.
Также "Сегодня" рассказывали, как жители Тернополя превращают квартиры в мини-огороды:
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