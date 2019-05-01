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В Украине изменили нормы воды для полива теплиц и огородов

1 мая, 04:02

Чиновники отмечают, что люди смогут уменьшить расход воды

Фото: Сегодня

В Украине весной-2019 вступили в силу изменения Государственных строительных норм (ГСН) касательно расходов воды на полив теплиц, парников и приусадебных участков. Эти ГСН учитываются при проектировании систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков, сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Раньше при проектировании систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков в строительных нормах не предусматривалась возможность учета расхода воды на такие потребности как полив в теплицах, парниках и на приусадебных участках. Это происходило хаотично, по своему усмотрению, как следствие – большие счета на оплату воды. Поэтому при обновлении соответствующих ГСН по внутреннему водопроводу и канализации этот вопрос был нормирован и четко определено, сколько литров в сутки должно расходоваться на такие нужды в каждом случае", - цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмина.

По подсчетам экспертов, такие изменения позволят до 20% сократить расход воды на полив.

Так, согласно ГСН, на полив 1 кв. м грунтовых зимних теплиц должно предусматриваться в среднем 15 литров воды в сутки, стеллажных зимних теплиц – 6 литров в сутки, парников всех типов – 6 литров в сутки, утепленных почв и приусадебных участков – 6 литров в сутки. Эти показатели являются расчетными в среднем за год.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в теплицах выращивают гигантские лимоны.

Также "Сегодня" рассказывали, как жители Тернополя превращают квартиры в мини-огороды:

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Тег вода, полив, теплица, норма, норма потребления

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Сегодня

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