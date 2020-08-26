В Украине на треть подскочила цена газа для коммунальных служб

Вслед за подорожанием газа для населения в Украине также подскочила стоимость "голубого топлива" и для производителей тепловой энергии.

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Как сообщили 26 августа в пресс-службе НАК "Нафтогаз", в августе оптовая цена на газ для теплокоммунэнерго составит 2,97 грн за куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа).

Это почти на треть (29,6%) выше июльской цены – в прошлом месяце один кубометр газа стоил 2,29 грн.

"В августе 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 2979,16 грн за 1 тыс. куб. м", – заявили в компании.

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При этом в "Нафтогазе" напомнили о том, что до 1 мая 2021 года компания обязана поставлять газ теплокоммунэнерго по льготным ценам.

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ПСО – это специальные права, которые правительство возложило на "Нафтогаз" для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Теплопоставщики, согласно этому режиму, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

Напомним, что в августе в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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