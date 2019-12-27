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В Украине начали снижать тарифы на отопление – Гончарук

27 декабря, 11:00

Премьер-министр назвал города, где суммы в платежках заметно уменьшатся

/ Фото: Flickr

Власти на местах начали пересматривать тарифы, согласно рекомендациям Кабмина снизить суммы в платежках за отопление. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Местные власти начали пересматривать тарифы для населения. Ранее правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - написал Гончарук.

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Как сообщалось, ранее в Украине не было механизма, позволяющего сделать перерасчет тарифов на тепло, но теперь правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. Впрочем, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория.

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Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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ЖКХ тарифы отопление коммуналка тепло цена на газ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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