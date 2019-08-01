В Украине началось финансирование пенсий за август и субсидий за июль

Пенсионный фонд (ПФ) Украины начал финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль. Об этом сегодня, 1 августа, сообщается на странице Фонда в Facebook.
По данным ПФ, на пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд гривен, на жилищные субсидии – 5,5 млн гривен.
Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. По данным ведомства, на пенсии было направлено 35 млрд гривен, а на субсидии – 182,4 млн гривен, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд гривен и 97,6 млн гривен соответственно. Таким образом, в июле выплаты увеличились на 1,1 млрд гривен и 84,8 млн гривен.
В июле ПФ также сообщил, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий на уровне 9081,68 гривны.
Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.
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