/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине началось финансирование пенсий за август и субсидий за июль https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F 2019-08-01T20:23:00+03:00 ЖКХ О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Пенсионный фонд (ПФ) Украины начал финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль. Об этом сегодня, 1 августа, сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ПФ, на пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд гривен, на жилищные субсидии – 5,5 млн гривен.

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Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. По данным ведомства, на пенсии было направлено 35 млрд гривен, а на субсидии – 182,4 млн гривен, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд гривен и 97,6 млн гривен соответственно. Таким образом, в июле выплаты увеличились на 1,1 млрд гривен и 84,8 млн гривен.

В июле ПФ также сообщил, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий на уровне 9081,68 гривны.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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