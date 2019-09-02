В Украине началось финансирование сентябрьских пенсий и августовских субсидий

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщается на странице фонда в Facebook.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, а на субсидии – 2,4 млн грн.

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Новости "Сегодня" писали, что 23 августа ПФУ отчитался о завершении финансирования пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль в соответствии с утвержденными графиками. По данным фонда, на выплату пенсий было направлено 35,05 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 157,2 млн грн.

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По данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 100 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Напомним, в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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