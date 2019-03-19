В Украине назвали средний размер монетизированной субсидии
По словам Розенко, сэкономленные суммы украинцы могут потратить по собственному усмотрению
Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые украинцы получают на руки, составляет 1676 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на селекторном совещании.
"Аналогичные суммы люди получат также в апреле и мае 2019 года. Это означает, что человек получает на руки реальный ресурс и после оплаты всех необходимых платежей за ЖКУ, услуг газо- и электроснабжения у человека на руках остаются реальные суммы экономии, которые он может использовать по собственному усмотрению", – сказал он.
По его словам, монетизация субсидий полностью отвечает стратегии реформирования системы субсидий, которую правительство начало внедрять три года назад.
Розенко напомнил, что денежная форма применяется к получателям субсидий, которым назначена помощь на текущий отопительный сезон, начиная с октября-декабря 2018 года.
"По нашим подсчетам, примерно 3,5 млн домохозяйств должны на сегодняшний день получать субсидии в денежной форме", – сообщил вице-премьер.
Он также добавил, что из-за потепления в стране сложились "прекрасные условия для экономии людьми денежных ресурсов".
"С начала марта установилась плюсовая температура, в зависимости от региона это от пяти до 15-20 градусов тепла. Люди имеют возможность экономить на отоплении в комфортном для себя режиме. При этом в марте, апреле и мае люди получат свою субсидию в полном объеме", – объяснил Розенко.
Он также добавил, что на следующий отопительный сезон, если сейчас семья вложит средства в энергосбережение, такие суммы экономии могут быть больше.
Напомним, программа субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Одновременно с ней правительство внедряет политику эффективного потребления ресурсов.
В марте 2019 года началась выплата субсидий "живыми" деньгами. В Кабинете министров сообщили, что масштабная кампания по монетизации субсидий проходит планово и без сбоев.
Пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Выплаты начались 4 марта. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Для других субсидиантов выплаты стартовали 12 марта:
По словам Розенко, общая сумма начисленных наличными субсидий на сегодня составляет почти 5,7 млрд гривен.
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