В Украине официально появился Фонд энергоэффективности
Стало известно имя временной главы Фонда
Кабинет министров зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности", работа которого позволит финансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики.
Исполняющей обязанности директора фонда назначили Юлию Головатюк-Унгуряну, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.
"Главная задача и.о. директора фонда — как можно скорее запустить практическую реализацию программ фонда, которые будут предоставлять гражданам финансовую и техническую поддержку для реализации энергоэффективных мероприятий", — заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
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Также и.о. директора Фонда должна будет обеспечить наполнение уставного капитала Фонда, провести переговоры с международными партнерами и донорами, ввести внутреннюю документацию и заключить контракты с независимыми членами наблюдательного совета фонда.
Зубко добавил, что в сентябре-2018 будет опубликовано объявление о начале конкурса на должности членов набсовета Фонда.
До назначения и.о. директора Фонда Головатюк-Унгуряну работала руководителем сектора реформы управления жилищным фондом и энергоэффективности Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе.
Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Кабинет министров создал Фонд энергоэффективности. На финансирование фонда в 2018 году в госбюджете предусмотрено почти 2 млрд гривен. Согласно закону "О Фонде энергоэффективности", учреждение должно поддерживать внедрение инструментов стимулирования и проведение мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.
В правительстве уверены: у Украины есть потенциал сократить потребление газа, который используется для отопления в жилом секторе, до 4 млрд куб. м, благодаря проведению энергоэффективных мероприятий.
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