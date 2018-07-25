В Украине официально появился Фонд энергоэффективности

Вчера, 10:58

Стало известно имя временной главы Фонда

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Кабинет министров зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности", работа которого позволит финансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики.

Исполняющей обязанности директора фонда назначили Юлию Головатюк-Унгуряну, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

"Главная задача и.о. директора фонда — как можно скорее запустить практическую реализацию программ фонда, которые будут предоставлять гражданам финансовую и техническую поддержку для реализации энергоэффективных мероприятий", — заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Также и.о. директора Фонда должна будет обеспечить наполнение уставного капитала Фонда, провести переговоры с международными партнерами и донорами, ввести внутреннюю документацию и заключить контракты с независимыми членами наблюдательного совета фонда.

Зубко добавил, что в сентябре-2018 будет опубликовано объявление о начале конкурса на должности членов набсовета Фонда. 

До назначения и.о. директора Фонда Головатюк-Унгуряну работала руководителем сектора реформы управления жилищным фондом и энергоэффективности Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Кабинет министров создал Фонд энергоэффективности. На финансирование фонда в 2018 году в госбюджете предусмотрено почти 2 млрд гривен. Согласно закону "О Фонде энергоэффективности", учреждение должно поддерживать внедрение инструментов стимулирования и проведение мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

В правительстве уверены: у Украины есть потенциал сократить потребление газа, который используется для отопления в жилом секторе, до 4 млрд куб. м, благодаря проведению энергоэффективных мероприятий.
ЖКХ, финансирование, энергоэффективность, зубко, фонд энергоэффективности

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Источник:

"Сегодня"

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