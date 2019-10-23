В Украине отменили штрафы за недобор газа для жилых домов

"Нафтогаз" выставлял акты-претензии ОСМД с весны, но теперь правила изменились

Фото: "Укртрансгаз"

"Нафтогаз Украины" разослал объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД, укр. – ОСББ) и другим теплопроизводителям, которые потребляют газ в пределах специальных обязательств, дополнительные соглашения. В новых договорах указано, что компания не будет применять штрафы за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.

В пресс-службе "Нафтогаза" объяснили, что возможность не штрафовать ОСМД появилась 12 октября, после того, как вступило в силу постановление профильной нацкомиссии (НКРЭКУ, № 2081). Этот документ дополнил категорию потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление отклонялось от заказанного объема.

Ранее такое исключение распространялось только на бытовых потребителей. Теперь речь идет также об ОСМД и жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) с собственными котельными. У таких организаций должны быть заключены прямые договоры с "Нафтогазом" на отопительный период.

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Напомним, "Нафтогаз Украины" начал выставлять акты-претензии за недобор газа ОСМД и ЖСК с мая 2019 года. Жилищные объединения начали жаловаться в НКРЭКУ. "Нафтогаз" также обращался в нацкомиссиию с просьбой отменить такие правила.

Как сообщалось, также "Нафтогаз" в 2019 году вводил услугу для ОСМД с котельными. Они имели возможность до 18 октября запастись газом на зиму по летней цене.

Кроме того, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирных домов смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих жилищ. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

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