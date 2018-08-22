В Украине отменили субсидии тем, у кого нет счетчика газа

С 1 мая в Украине ужесточены правила для получения субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, а теперь Кабинет министров отменил выдачу "газовых" субсидий для тех, у кого не установлены счетчики.

Соответствующее постановление правительство приняло сегодня, 22 августа, однако в силу документ вступит с 1 октября.

"Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем", – отмечает агенство "РБК-Украина", в распоряжении которого оказался текст документа.

В Украине субсидии предоставляются населению в пределах социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Нормативы потребления установлены постановлением Кабмина от 6 августа 2014 № 409, но при этом на сегодня фактически отсутствуют стимулы устанавливать счетчики природного газа, отмечает агентство.

Напомним, уже в течение отопительного сезона 2019 года субсидии обещают начать выдавать наличными деньгами. С помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход.

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