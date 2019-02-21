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В Украине подорожает горячая вода и отопление: эксперты подсчитали, как вырастут тарифы

Сегодня, 11:52

Повышение цен на газ скажется и на стоимости других коммунальных услуг

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Украине подорожает горячая вода и отопление: эксперты подсчитали, как вырастут тарифы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg ЖКХ Повышение цен на газ скажется и на стоимости других коммунальных услуг

На май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.

По его словам, тариф на горячее водоснабжение повысится примерно на 8%, или на 7-8 гривен за кубометр.

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский уточнил, что подорожает и отопление.

"Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7-8%", – отметил Землянский.

Также, прогнозирует Никончук, продолжаются тяжбы вокруг нормирования расхода газа для потребителей, у которых нет счетчиков.

"Это около 3 млн квартир, где установлены газплиты. Сейчас решением суда вернули старую норму — 9,8 куб./м газа в месяц (было 3,3 куб. м) на каждого зарегистрированного в квартире человека. Кабмин уже принял новую норму — 3,29 куб. м, но она начнет действовать только с августа, а пока поставщики выставляют счета, по которым надо уплатить втрое больше",  - уточнил Никончук.

Чтобы меньше платить, эксперты советуют утеплять дома и ставить газовые счетчики.

Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".

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Тег ЖКХ, отопление, коммуналка, горячая вода, платежки, ЖКУ, цена на газ, тарифы ЖКХ, тариф на газ

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Сегодня

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